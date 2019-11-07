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    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika | Otomobil alacaklar dikkat! Bugün başladı...
    07.11.2019 - 13:06 |

    Son dakika | Otomobil alacaklar dikkat! Bugün başladı...

    Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri sunuyor.

    Son dakika | Otomobil alacaklar dikkat! Bugün başladı...

    Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri hazırladı.

    Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

    "1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

    Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacak:

    Araç Tipi Finansman Tutarı(TL) Vade(Ay) Finansman Oranı(Aylık)
    Binek Araçlar    50.000-120.000 12-60 %0,49 - %0,69
    Ticari Araçlar    72.000-500.000 12-60 %0,49 - %0,69

    Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

    Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
    Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

    Kampanya Dönemi:

    07.11.2019 - 31.12.2019"

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