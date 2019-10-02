Otomobil satışları Eylül ayında rekor düzeyde arttı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 azalarak 281 bin 309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463 bin 456 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 36.92 oranında azalarak 228 bin 628 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 47.84 azalarak 52 bin 681 adet oldu.

2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41 bin 992 adet seviyesinde gerçekleşirken, 23 bin 28 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar bu dönemde yüzde 82.35 oranında arttı.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Eylül ayında hafif ticari araç pazarı da yüzde 23.03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti.