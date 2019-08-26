Otomobiller de ‘vegan’lığı seçiyor!

lkemizde de gün geçtikçe taraftarları artan, kabaca “bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme” diye de nitelenen “veganizm”, son dönemde elektrikli araçlar ile birlikte otomobillere de sıçradı.

Son dönemde otomotiv üreticilerinin artan çevre kaygıları ve bu yönde yaptıkları yüksek miktarlardaki yatırımlar, otomobillerin de “tercihlerini” değiştirmeye başladı. Özellikle de lüks markalar ve üst donanım paketine sahip modellerinde, artık “vegan” yani “hayvansal olmayan” ürünler kullanılmaya başlandı.

Geçen yıl Alman üretici Audi’nin tanıttığı göz alıcı “e-tron GT” konsepti, bunlardan biri. Aracın iç mekanında lüks bir mobilya mağazasını andıran hava hakim olurken, “veganizm” hakimdi. Yani hayvan bazlı hiçbir unsur yoktu. Deri koltuklar dahil.



Tesla’nın öncülüğü

Tasarımcılar yarış tipi koltuklarda ve iç panellerde sentetik deri kullanırken, halıları da balıkçıların kullandığı eski ağlardan dönüştürdükleri ipliklerle dokudular.

Tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise, “vegan koltuk” seçeneğini 2017 yılında Model X’te sunmaya başladı. Yeni aracı Model 3’ün koltukları ve direksiyon simidinde sentetik deri kullanan Tesla, yeni “Model Y”de de benzer bir seçenek sunacak.

Volvo’nun tamamen elektrikli araçlar sunacak markası “Polestar” ise, ikinci modeli olan “Polestar 2”nin iç mekanında hayvan bazlı hiçbir materyale yer vermeyeceğini duyurmuştu. Marka, bunun yerine tamamen farklı maddelerden geliştirilen iplik ve deri kullanacak.

YURT DIŞI ATILIMIYLA DENGESİNİ BULDU

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri olan Brisa, yılın ikinci çeyreğinde yeni yurt dışı pazarlar ve distribütörler sayesinde iç pazardaki daralmayı dengelerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 net kar artışı elde etti.

Şirket, ikinci çeyrekte, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla cirosunu yüzde 20 artırarak, ilk altı ayda 1.6 milyar TL ciroya ulaştı. Şirketin ikinci çeyrekteki finansal sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen istikrarlı ve dengeli büyümeyi başardıklarını söyledi.

Alemdar, “Yerli üretim gücümüz, Aksaray’da üretimine ivme kazandırdığımız akıllı fabrikamızın kattığı değer, Ar-Ge mühendislerimizin ve uluslararası pazarlarda aktif ekibimizin emekleriyle aylık bazda uluslararası satış hacimlerinde üst üste rekorlara imza attık” dedi.

Global pazarlardaki varlıklarını derinleştirerek, Asya Pasifik, Asya ve Avrupa’da toplam 8 yeni pazara ilk sevkiyatlarını yaptıklarını anlatan Alemdar, “10 ülkede yeni iş ortaklıkları yaptık. Diğer yandan, Avrupalı araç üreticileri ile yeni iş birliklerini hayata geçirerek, ihracatta orijinal ekipman kanalımızı güçlendiriyoruz. Bu gelişmelerle, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarların üzerinde büyüme performansı göstererek, pazar payı kazandık” ifadelerini kullandı.

FiorIno’ya teknolojik destek

Sınıfının yaratıcısı olarak 2007 yılında tüketiciyle buluşan Fiat Fiorino, yepyeni teknolojik donanımlara kavuştu. Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi, sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisiyle de fark yaratıyor. Pop, Safeline ve Premio isimli; üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç tablet ekran, “Premio” versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor. 69 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışına başlanan Fiorino’da, “Safeline” donanım seviyesi 77 bin 500 TL, “Premio” ise 82 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

VW Frankfurt’a ‘üstsüz’ hazırlanıyor!

Volkswagen, T-Roc Cabriolet’nin dünya prömiyeriyle SUV sınıfına bir yenilik daha getiriyor. 12-22 Eylül arasında düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtılacak yeni T-Roc Cabriolet’nin 2020 baharında Avrupa’da pazara sunulması planlanıyor.

Kompakt SUV segmentinde Volkswagen’in ilk üstü açık modeli olan T-Roc Cabriolet, etkileyici dış tasarımı, SUV özellikleriyle birleştiriyor.

T-Roc Cabriolet, Beetle ve Golf’ten sonra markanın klasik yumuşak tavan geleneğini devam ettiriyor. Tam otomatik tavan yalnızca 9 saniyede açılıyor ve 30 km/s’ye kadar otomobil hareket halindeyken açılıp kapanabiliyor.

T-Roc Cabriolet’de yolcular, arka koltuk kafalıklarında tehlike anında açılan takla koruma barlarıyla korunuyor. Ayrıca T-Roc Cabriolet, azami güvenliğin sağlanması için güçlendirilmiş bir ön cam çerçevesi ve diğer yapısal modifikasyonlarla tasarlanmış.

Yeni T-Roc Cabriolet, ‘Style’ ve ‘R-Line’ donanım paketleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. Araçta 1.0 lt TSI 115 PS (6 ileri manuel) ve 1.5 lt TSI 150 PS (7 ileri DSG şanzıman) benzinli turbo motor seçenekleri bulunacak.

İzmitli yeni i10 için geri sayım başladı

Hyundai, İzmit tesisinde üreteceği yeni nesil i10’un tasarımına ilişkin ilk çizimi paylaştı. Gelecek ay 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) dünya lansmanı gerçekleştirilecek olan yeni i10, yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasındaki kontrastı daha dinamik bir tasarımla vurguluyor. Yepyeni modelin boyutları, yerini aldığı modele göre artmış durumda.

Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç edilecek Yeni i10, geniş ön ızgarası, yeni farları, tamponu ve aerodinamiği iyileştiren üçgen hava açıklıklarıyla oldukça sportif bir karaktere sahip.

Segmentinde lider olmak üzere yola çıkan yeni i10, bir dizi yeni Connected Car ve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link, Apple Car Play, Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş kamerası gibi donanımlarıyla kendinden daha üst segmentteki modellere de göz dağı vermiş oluyor.