Otomotivde 2020 umudu

OSD tarafından düzenlenen ‘OSD Buluşmaları’nın ikincisi, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi.

Yenigün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye otomotiv endüstrisinin tekrar geçmişteki 1 milyonlar seviyesine çıkmasını umduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Hedef 1 milyon

“Bizim hevesimizin ne olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hevesimiz, bizim bugünkü durumdan bir an önce 2015-2017 yıllarındaki 1 milyonluk pazar seviyesine çıkmak. Ve ardından da bu rakamı 1.5 milyona ve uzun vadede de 2 milyona çıkaracak planları oluşturmamız ve devreye almamız. Bu birçoğunuza belki çok agresif bir planmış gibi gelebilir ama Türkiye’nin geldiği seviyede bin kişi başına araç kullanım rakamlarına baktığınız zaman esasında bahsettiğim rakamlar Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bile ulaştığı seviyenin aşağısında olduğunu göreceksiniz.”

Yenigün, “2020’de de bir miktar toparlanma bekliyoruz, yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir ön görü var” dedi.

‘Elektrikli hâlâ pahalı’

ACEA Genel Direktörü Eric-Mark Huitema, “Türkiye’de şu anda trafikte 5 binden fazla elektrikli araç var, hibrit de buna dahil. Türkiye’deki toplam arabaların binde 1’inden az. Bu da ilginç. Çünkü çok sayıda dizel, benzin hatta LPG’li araç var. Belki bu yüzden Türkiye’de elektrikli araç kullanımı biraz daha yavaş başlayacak. Çünkü CNG ve LNG karbondioksit emilimi açısından daha düşük. Yani siz zaten iyi bir iş çıkarıyorsunuz ama istediğimiz bu değil” dedi.

Avrupa’da 2.7 milyon elektrikli araç olduğu bilgisini paylaşan Huitema, “Bu, toplam araçların yüzde 1’ine denk geliyor ve burada en büyük zorluk da elektrikli araçların fiyatı. Elektrikli araç miktarının artırılması yönünde talep var ama fiyatın makul olmaması hâlâ önemli bir engel. Bu milli gelir, teşvik ve vergilendirmeyle ilgili” dedi.