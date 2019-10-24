Oxford Sözlüğü için bizde hazine var!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bizim aslında dünya literatürüne ekleyecek binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Bakanlık olarak Türkiye’nin yerel değerlerin markalaşmasını sağlamak adına tescilleri ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, bölgesel kalkınmanın da vereceği destekle güçlü büyüme oranlarını bu sayede yakalayacak” dedi.

Varank, coğrafi işaretlerin yurt dışında da tescil edilmesinin, yöresel ürünlerin ihracatının artırılması açısından oldukça elzem olduğunu, bunun için de Türk Patent’in, Avrupa Birliği Komisyonu ile iş birliği yaptığını söyledi. İlk aşamada sırada bekleyen 35 coğrafi işaretin, AB’de hızlı bir şekilde tescilini hedeflediklerini anlatan Varank, bu tesciller tamamlandığında hem ortadaki kötüye kullanımın engelleneceğini hem de ürünlerin kalitesinin gösterileceğini ifade etti.



Zenginliğin yolu



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı ile 647 kurum ve firmanın katıldığı YÖREX’in açılışında yaptığı konuşmada şöyle dedi:



“Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız, kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız.”