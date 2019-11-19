OYAK: Medya sektörüne dair plan veya karar yok

OYAK’tan dün yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “18.11.2019 tarihinde ODA TV kaynaklı ‘Demirören Medya’yı hangi grup alıyor?’ başlıklı haber kurumumuzla ilişkilendirilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’nin en büyük emeklilik fonu olarak, reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”