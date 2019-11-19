19.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
OYAK: Medya sektörüne dair plan veya karar yok
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirdiklerini ancak medya sektörüne dair herhangi bir gündem, plan veya kararları bulunmadığını duyurdu.
OYAK’tan dün yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “18.11.2019 tarihinde ODA TV kaynaklı ‘Demirören Medya’yı hangi grup alıyor?’ başlıklı haber kurumumuzla ilişkilendirilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’nin en büyük emeklilik fonu olarak, reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”