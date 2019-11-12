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    HaberlerEkonomi HaberleriOYAK vazgeçti Çinlilerin oldu
    12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    OYAK vazgeçti Çinlilerin oldu

    OYAK iştiraklerinden Ataer Holding, British Steel’de yaptığı incelemeleri tamamladığını belirterek, “Paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır” açıklamasını yaptı.

    OYAK vazgeçti Çinlilerin oldu

    OYAK Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik üreticisi olarak, Türkiye’nin  stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ettiğini de vurguladı.

    Öte yandan Çin merkezli Jingye Group’un zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel’i kurtarmak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

    BBC’nin haberine göre Jingye Group, British Steel’deki 4 bin istihdamı koruyacak anlaşma çerçevesinde şirketi 70 milyon sterlin karşılığında satın alacak. Jingye Group, British Steel’in Scunthorpe fabrikasında yıllık 2.5 milyon ton olan üretimi 3 milyon tonun üzerine çıkarmayı planlıyor. 

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