OYAK vazgeçti Çinlilerin oldu

OYAK Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik üreticisi olarak, Türkiye’nin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ettiğini de vurguladı.

Öte yandan Çin merkezli Jingye Group’un zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel’i kurtarmak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

BBC’nin haberine göre Jingye Group, British Steel’deki 4 bin istihdamı koruyacak anlaşma çerçevesinde şirketi 70 milyon sterlin karşılığında satın alacak. Jingye Group, British Steel’in Scunthorpe fabrikasında yıllık 2.5 milyon ton olan üretimi 3 milyon tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.