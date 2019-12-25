BİST113.5490,35EURO6,60-0,05USD5,94-0,13ALTIN286,44-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Oynatmaya az kaldı
    ABONE OL
    25.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Oynatmaya az kaldı

    28 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre; Türk halkı Twitter, Instagram ve oyun oynamada dünya birincisi çıktı. Ancak telefonla bu kadar iç içe olmak zihinsel problem yaratıyor

    Oynatmaya az kaldı

    Deloitte tarafından 2012 yılından bu yana yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları yayınlandı. 6 kıtada gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 28 ülkeden 44 bin 150 kişi katıldı. Araştırmaya göre, sosyal medya kullanımında Türkiye birinci sırada yer alıyor ve telefonda en çok oyunu yine Türkiye’deki kullanıcılar oynuyor.

    Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, anketin sonuçlarını şöyle açıkladı:
    “Sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Günlük sosyal medya kullanımı 6 puan arttı. Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.”

    Oynatmaya az kaldı



    Her gün oyun

    Araştırmaya göre; Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 55’i cep’ten oyun oynuyor. Bu oranla Türkiye oyun oynamada ilk sırada yer alıyor. En fazla oyun oynayan grup ise yüzde 61 ile 35-44 yaş grubu.

    Daha fazla dayanamadı... Yaşlı kadını uçurdu!Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Robin Hood' bu sefer 5 tam altın ve bin dolar gönderdi!

    'Robin Hood' bu sefer 5 tam altın ve bin dolar gönderdi!

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber