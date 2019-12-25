Oynatmaya az kaldı

Deloitte tarafından 2012 yılından bu yana yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları yayınlandı. 6 kıtada gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 28 ülkeden 44 bin 150 kişi katıldı. Araştırmaya göre, sosyal medya kullanımında Türkiye birinci sırada yer alıyor ve telefonda en çok oyunu yine Türkiye’deki kullanıcılar oynuyor.



Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, anketin sonuçlarını şöyle açıkladı:

“Sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Günlük sosyal medya kullanımı 6 puan arttı. Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.”









Her gün oyun



Araştırmaya göre; Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 55’i cep’ten oyun oynuyor. Bu oranla Türkiye oyun oynamada ilk sırada yer alıyor. En fazla oyun oynayan grup ise yüzde 61 ile 35-44 yaş grubu.