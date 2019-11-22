Oyun ve espor fuarı 30 Ocak’ta

Fuar, bu yıl 100 bin oyuncuyu ve oyun severi bir araya getirecek. Türk oyuncular ve dünyanın dört bir yanından gelen oyun profesyonelleri, İstanbul’da buluşacak.



Toplam 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen fuarda ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışacak, ödüllü espor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla buluşacak ve dört gün boyunca oyun dünyasında yaşayacak. Ziyaretçiler, fuar içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip olacak.



Turnuvalar düzenlenecek



GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel mobil oyun alanı da olacak. Mobil oyun firmaları, yeni oyunlarını bu alanda oyunseverlerle buluşturacak. Bu alanda mobil oyun turnuvaları, mobil espor karşılaşmaları da düzenlenecek.



Oyun sevenlerin olduğu kadar sektöre yön veren yerel ve global profesyonellerin de adresi olan Gaming İstanbul, seminer ve atölye çalışmaları ile kariyer planlarına katkı sağlıyor.