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    HaberlerEkonomi HaberleriOyun ve espor fuarı 30 Ocak’ta
    22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Oyun ve espor fuarı 30 Ocak’ta

    Uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

    Oyun ve espor fuarı 30 Ocak’ta

    Fuar, bu yıl 100 bin oyuncuyu ve oyun severi bir araya getirecek. Türk oyuncular ve dünyanın dört bir yanından gelen oyun profesyonelleri, İstanbul’da buluşacak.

    Toplam 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen fuarda ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışacak, ödüllü espor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla buluşacak ve dört gün boyunca oyun dünyasında yaşayacak. Ziyaretçiler, fuar içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip olacak.

    Turnuvalar düzenlenecek

    GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel mobil oyun alanı da olacak. Mobil oyun firmaları, yeni oyunlarını bu alanda oyunseverlerle buluşturacak. Bu alanda mobil oyun turnuvaları, mobil espor karşılaşmaları da düzenlenecek.

    Oyun sevenlerin olduğu kadar sektöre yön veren yerel ve global profesyonellerin de adresi olan Gaming İstanbul, seminer ve atölye çalışmaları ile kariyer planlarına katkı sağlıyor.

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