'Özbek-Türk Sağlık İş Forumu' Taşkent’te başladı

3-5 Aralık’ta 100’e yakın firmanın katılımıyla Özbek-Türk Sağlık İş Forumu, 29 Kasım-8 Aralık 2019 tarihleri arasında ise Sağlık Haftası düzenleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu iki programda Özbekistan Sağlık Bakanı Alişher K. Shadmanov ile ikili görüşmelerde bulundu.

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ"

Programın açılışında konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 1,8 milyar Doları bulmuştur. 5 milyar Dolar hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.”

“Özbekistan ile 2019 yılının ilk üç çeyreğindeki ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artarak 1,6 milyar dolara ulaşmıştır. *Türkiye, kardeş Özbekistan’ın ihracat ve ithalat yaptığı ilk 5 ülkeden birisidir.

Sağlık yatırımları, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve diğer alanlarda faaliyet gösteren seksene yakın Türk firması, her iki ülke arasındaki işbirliğine katkı vermek adına bugün burada Özbek meslektaşları ile bir araya gelecekler.”

"TAŞKENT'E SAĞLIK MÜŞAVİRİ ATANACAK"

“iki ülke arasındaki işbirliğimizi yerinde takip etmek üzere bir “Sağlık Müşaviri”ni yakın zamanda Taşkent Büyükelçiliğimizde görevlendireceğimiz müjdesini de vermek isterim.

Ayrıca, Bakanlığıma bağlı kanunla kurulan ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi USHAŞ’ın başta uluslararası hasta tedavisi, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları ile eğitim konuları olmak üzere sağlık alanının tüm bileşenlerinde her iki ülke arasındaki sağlık pazarına yeni bir heyecan getireceğine olan inancım tamdır.

USHAŞ’ın Taşkent’te koordinasyon ofisi ve ön tanı merkezi açabilmesini teminen Özbek tarafının yer göstermesinden memnuniyet duyacağız. Konuyla ilgili USHAŞ yetkililerimiz yarından itibaren çalışmalarına başlayacaktır.”

Türkiye ve Özbekistan “Her alanda stratejik işbirliği” vizyonu çerçevesinde, sağlık alanındaki ortak çalışmalarını artırıyor. Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve Fuarı, her iki ülke Sağlık Bakanlıkları koordinasyonunda ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Foruma, 80’e yakını Türk, 20’si Özbek olmak üzere toplam 100 firma katıldı. Forum, aynı kültürel mirasa sahip iki ülke arasında kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek güçlü ticaret köprüleri kurulması için fırsat sunuyor. Foruma sağlık yatırımı yapan şirketler, bölgede faaliyet gösteren hastane temsilcileri, sağlık bilişimi firmaları, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve hastane donanım firma temsilcileri katıldı.

SAĞLIK HAFTASINDA 27 HEKİM VE SAĞLIK PERSONELİ GÖREV ALIYOR

Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak dokuzuncusu düzenlenen Türkiye-Özbekistan Sağlık Haftasında 11 farklı branştan 27 hekim ve yardımcı sağlık personeli görev alıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen hafta boyunca muayene işlemlerinin yanı sıra tecrübe ve cihaz eksiklikleri nedeniyle yapılamayan özellikli ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Özbek sağlık çalışanlarına yerinde teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor