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    HaberlerEkonomiÖzdoğan Grubu ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor
    20.08.2019 - 11:55

    Özdoğan Grubu ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor

    Ülkemizin önde gelen inşaat firmalarından Özdoğan Grup bünyesindeki Özkar İnşaat geçen yıl Eylül ayında Strabag AG ile stratejik ortaklık anlaşması yapmıştı. Yapılan bu anlaşma ortak girilen ilk ihalede meyvesini verdi.

    Özdoğan Grubu ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor

     

    Birleşik Arap Emirliklerinin Hatta bölgesinde yapılacak olan beton gövdeli, 250 MW gücündeki hidroelektrik santrali ihalesine katılan Özkar-Strabag-Andritz Konsorsiyumu, Amerika, Çin, İtalya, Hindistan ve Almanya’dan olmak üzere sunulan teklif dosyaları arasında en teknolojik ve en ekonomik teklifi vererek sözleşme yapmaya hak kazandı.

    İhalenin ardından, BAE Veliaht Prensi Hamdan bin Mohammed’in resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada ; “1.437 Milyar Dirhem’e ihale edilen bu projenin bölgede türünün ilk örneği olduğunu ve 2050 hedefleri doğrultusunda Dubai’de Temiz Enerji Projesi için ilk adımın atılmasından büyük gurur duyduğunu” belirtti.

    Özkar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özdoğan ; “Dış kaynak yaratma, ülke ekonomisine ve Türk çalışanlara istihdam sağlama açısından son derece önem arz eden bu tür projelere dünyanın neresinde olursa olsun katılacaklarını, Türk müteahhitlik kabiliyetini ve mühendisliğini her yerde göstermeye kararlı olduklarını,  bu ortaklığın daha da güçlenerek devam edeceğini” bildirdi.

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