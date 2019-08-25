25.08.2019 - 08:49| EKONOMİ SERVİSİ
Özel sektör afetler için işbirliğine hazır
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan ve ‘Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’ çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Connected Business Initiative (CBi) Türkiye Platformu, hızla artan doğal afetler karşısında özel sektörün harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı.
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, “Türkiye’nin bu riskler ve doğal afetler karşısında kısa vadede daha hızlı toparlanması ve uzun vadede daha dayanıklı olması için özel sektör olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya, kamu ve sivil toplum ile işbirliklerine hazırız” dedi. CBi Türkiye Platformu, 17 Ağustos’ta ilk çalışması olan ‘KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler’ raporunu açıklamıştı. Platformun öncelikli çalışma alanlarını; afetlerden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek olmak, özel sektörün kamu ile afet sonrasına yönelik etkili işbirlikleri geliştirmesini sağlamak oluşturuyor.