BİST97.1491,84EURO6,430,44USD5,76-0,20ALTIN282,711,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiÖzel sektör afetler için işbirliğine hazır
    25.08.2019 - 08:49| EKONOMİ SERVİSİ

    Özel sektör afetler için işbirliğine hazır

    Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan ve ‘Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’ çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Connected Business Initiative (CBi) Türkiye Platformu, hızla artan doğal afetler karşısında özel sektörün harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı.

    Özel sektör afetler için işbirliğine hazır

    Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, “Türkiye’nin bu riskler ve doğal afetler karşısında kısa vadede daha hızlı toparlanması ve uzun vadede daha dayanıklı olması için özel sektör olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya, kamu ve sivil toplum ile işbirliklerine hazırız” dedi. CBi Türkiye Platformu, 17 Ağustos’ta ilk çalışması olan ‘KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler’ raporunu açıklamıştı. Platformun öncelikli çalışma alanlarını; afetlerden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek olmak, özel sektörün kamu ile afet sonrasına yönelik etkili işbirlikleri geliştirmesini sağlamak oluşturuyor.

     

    Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

    Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

    Son dakika... Örgüte 'Pençe' darbesi! 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Örgüte 'Pençe' darbesi! 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Dondurma kesme bıçağı ile bu hale getirdi! Sıradaki kurban Meryem olmasın...

    Dondurma kesme bıçağı ile bu hale getirdi! Sıradaki kurban Meryem olmasın...

    ‘Şiddet bir halk sağlığı sorunudur’

    ‘Şiddet bir halk sağlığı sorunudur’

    Sıradaki Haber