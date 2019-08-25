Özel sektör afetler için işbirliğine hazır

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, “Türkiye’nin bu riskler ve doğal afetler karşısında kısa vadede daha hızlı toparlanması ve uzun vadede daha dayanıklı olması için özel sektör olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya, kamu ve sivil toplum ile işbirliklerine hazırız” dedi. CBi Türkiye Platformu, 17 Ağustos’ta ilk çalışması olan ‘KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler’ raporunu açıklamıştı. Platformun öncelikli çalışma alanlarını; afetlerden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek olmak, özel sektörün kamu ile afet sonrasına yönelik etkili işbirlikleri geliştirmesini sağlamak oluşturuyor.