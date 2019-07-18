18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Özel sektörün dış borcu azaldı
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, mayısta, 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 5 milyar dolar azalarak 204.5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3.4 milyar dolar gerileyerek 12 milyar dolara düştü.
Mayıs sonu itibarıyla, 204.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 51.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72.5’ini finansal kuruluşların, yüzde 27.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu
Özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştirmesi gereken anapara geri ödemeleri toplam 58.6 milyar dolar tutarında oldu.