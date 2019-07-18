Özel sektörün dış borcu azaldı

Mayıs sonu itibarıyla, 204.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 51.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72.5’ini finansal kuruluşların, yüzde 27.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu

Özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştirmesi gereken anapara geri ödemeleri toplam 58.6 milyar dolar tutarında oldu.