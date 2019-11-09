‘Özel tren’ geliyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile ulaştırma ve iletişim alanında önemli başlıklar hayata geçirilecek. Plana göre, demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesi görevi yeniden düzenlenecek, kamu hizmeti yükümlülükleri ihale yoluyla belirlenerek demiryolları tren işletmecilerine açılacak. “Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği yayımlanarak”, 2020’de yapılacak ihaleler ile demiryolu yolcu taşımacılığında alternatif işletmecilerin tren işletmeciliği yapabilmeleri sağlanacak.

Ana statü değişiyor

Demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla bir komisyon kurulacak. Komisyon, demiryollarında serbestleşme düzeyinin artırılması, organizasyonel yapının değiştirilmesi için Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik hazırlıkları ve buna bağlı olarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü değiştirilmesi konularında çalışacak.

Okula uydudan internet

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulmasını öngörüyor. 800 okulun ağ altyapısı kurulumları ve geniş bant internete erişimi tamamlanacak. ADSL veya fiber optik kablo altyapısı bulunmayan bölgelerde yer alan okulların internet erişimi için TÜRKSAT üzerinden uydu bağlantısı sağlanacak.

Afet önlemi

Son İstanbul depreminin ardından gündeme gelen afette iletişim konusu da planda yer aldı. Bu kapsamda, afetlerin daha etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilecektir. Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) geliştirilmesine ve gerekli bilgilerin sisteme girilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.