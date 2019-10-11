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    HaberlerEkonomiP&G 2020 stratejisini Türkiye’de belirledi
    11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    P&G 2020 stratejisini Türkiye’de belirledi

    Procter and Gamble (P&G) Avrupa Yönetim Kurulu, 2019 2020 mali yılının marka stratejisini kararlaştırmak ve gelecek yıl çalışmalarını planlamak için İstanbul’da bir araya geldi.

    P&G 2020 stratejisini Türkiye’de belirledi

    Toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “P&G için Türkiye, Avrupa’nın en önemli büyüme merkezlerinden biri. Başarılı çalışmalarımız sonucunda P&G Türkiye merkez ofis liderliğinde yönettiğimiz ülkelere yeni ülkeler bağlandı” dedi.

    Ariel, Fairy, Prima ve Pantene gibi markaların üreticisi P&G’nin Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri toplantıda markanın 2019 2020 mali yılı marka stratejisini belirledi. Toplantıda başta P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel olmak üzere bölgede faaliyet gösteren tüm markaların en üst düzey yöneticileri yer aldı.

    İstikrarlı büyüme

    Toplantı hakkında konuşan Turnaoğlu, Avrupa Bölgesi yöneticilerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Turnaoğlu, şunları söyledi:

    “P&G için Türkiye, Avrupa’nın en önemli büyüme merkezlerinden biri. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Türkiye’de aralıksız olarak çift haneli büyümemizi sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Bu istikrarlı büyümemizi sürdürürken Türkiye’deki kararlılığımızın bir göstergesi olarak yatırımlarımıza da devam ettik. Tüm bu başarılı çalışmalarımız sonucunda ise P&G Türkiye merkez ofis liderliğinde yönettiğimiz ülkelere yeni ülkeler bağlandı.”

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