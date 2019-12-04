04.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
PAGEV’den geri dönüşüm seferberliği
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) plastiklerin hayatımızdaki yerine vurgu yapan ve bilinçli tüketim ile geri dönüşüm konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik kampanyası ‘Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok’ sloganıyla yürütülecek.
Kampanyada dünyanın atık sorununu tek bir malzemeyi sorumlu tutarak çözmenin mümkün olmadığının altı çiziliyor. Geri dönüşüm kampanyası radyo, televizyon ve bilgi spotlarıyla tüketiciye ulaşacak. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, atık ve geri dönüşüm denildiğinde akla ilk olarak plastikler geldiğini belirtti.
Eroğlu, “Geri dönüşümü bir bütün olarak görmeliyiz. PAGÇEV’in kuruluşundan bugüne 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürdük. Böylece ekonomiye 2 milyar 882 milyon liralık katkı sağladık” dedi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.