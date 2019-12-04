PAGEV’den geri dönüşüm seferberliği

Kampanyada dünyanın atık sorununu tek bir malzemeyi sorumlu tutarak çözmenin mümkün olmadığının altı çiziliyor. Geri dönüşüm kampanyası radyo, televizyon ve bilgi spotlarıyla tüketiciye ulaşacak. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, atık ve geri dönüşüm denildiğinde akla ilk olarak plastikler geldiğini belirtti.



Eroğlu, “Geri dönüşümü bir bütün olarak görmeliyiz. PAGÇEV’in kuruluşundan bugüne 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürdük. Böylece ekonomiye 2 milyar 882 milyon liralık katkı sağladık” dedi.