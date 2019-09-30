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    HaberlerEkonomiPaladyum fiyatı yeni tarihi rekor düzeye ulaştı
    30.09.2019 - 15:28 | | DHA

    Paladyum fiyatı yeni tarihi rekor düzeye ulaştı

    Paladyum fiyatları yüzde 0.79 artarak tarihte ilk kez 1,700 doları aştı.

    Paladyum fiyatı yeni tarihi rekor düzeye ulaştı

    Paladyum fiyatları sene başından bu yana yüzde 37 ve son ayda yüzde 10’un üzerinde arttı.

    Diğer yandan altın ve gümüş fiyatları, Çin’den gelen ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalar etkisiyle sırasıyla yüzde 0.9 düşüşle 17.36 dolara ve yüzde 0.32 düşüşle 1,492.16 dolara geriledi.

    Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.

    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlamaMuğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattındaki patlama sonucu bir otomobil oluşan çukura düştü, bölgedeki otel, misafirhane ve çok sayıda evi su bastı.
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