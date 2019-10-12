Palamut 30 TL lüfer 50 TL

Doğal dengenin korunması, balıkların rahat göç etmesi ve en az bir kez yavru vermesi için uygulanan 138 günlük av yasağının ardından 1 Eylül’de ağlarını denize bırakan balıkçılar palamut tutmaya başladı. Ağlara takılan palamut tezgahları da şenlendirdi ancak fiyatı ateş pahası...

Kadıköy’deki Özmen Balıkçılık’tan Mehmet Kaya, ekim ayının palamut akınıyla geçmesini umut ettiklerini belirterek, “Suların soğumasıyla birlikte denizin lezzet sembolü palamut az da olsa avlanmaya başladı. Palamut olunca tezgah başka oluyor. Hamsi ve istavrit, palamudun yanında daha kolay satılıyor. Palamut 30 TL ama 4 tanesini 100 TL’den veriyoruz. Hem yağlanmış hem besin değeri çok yüksek olan bu balık umarız uzun süre bol miktarda tezgahımıza gelir” dedi.

Kofana uçtu

Öte yandan 300 gramlık lüferin tanesi 40-50 TL’den satılırken, 500 gramı geçen lüfer ailesinin büyüğü kofana 70-80 TL’den alıcı buldu.

Mehmet Kaya, “İstanbul Boğazı’nın prensi lüfer unutulan ama tadı damakta gizli bir balık. Palamut ile aynı dönemde satışa çıkarmamız ise doğanın bize hediyesi. 1.5 ay önce başlayan av sezonunun en bereketli günlerini yaşıyoruz. 15 Nisan’a kadar sürecek av sezonunun böyle sürmesini diliyoruz” dedi.