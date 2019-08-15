Pamukkale’ye 3 milyon ziyaretçi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale’yi bu yıl 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret edeceği öngörülüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale her mevsim turist akınına uğruyor. Pamukkale’nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ndeki tarihi yapılar dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.
2017’de 1.5 milyon kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018’de 2.1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin parlak bir yıl yaşadığını söyledi.