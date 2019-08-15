Pamukkale’ye 3 milyon ziyaretçi

2017’de 1.5 milyon kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018’de 2.1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin parlak bir yıl yaşadığını söyledi.