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    HaberlerEkonomiPamukkale’ye 3 milyon ziyaretçi
    15.08.2019 - 08:28| EKONOMİ SERVİSİ

    Pamukkale’ye 3 milyon ziyaretçi

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale’yi bu yıl 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret edeceği öngörülüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale her mevsim turist akınına uğruyor. Pamukkale’nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ndeki tarihi yapılar dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.

    Pamukkale’ye 3 milyon ziyaretçi

    2017’de 1.5 milyon kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018’de 2.1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin parlak bir yıl yaşadığını söyledi.

    Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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