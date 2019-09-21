Paper Moon’a ödül geldi

İtalya ve Türkiye arasında gastroekonomi ve gastroturizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atmayı hedefleyen Accademia Italiana della Cucina İstanbul tarafından takdim edilen ödül Paper Moon adına Paper Moon Executive Şefi Giuseppe Pressani tarafından alındı.



Gastronomi alanının önemli ödüllerinden birine layık görülen Paper Moon restoranının kuruluş öyküsü de kendisi kadar renkli. 1996 yılında Dinçkök Ailesi’nin konuklarını ağırlamak için Akmerkez’de kurduğu restoran, İtalyan lezzetti tutkunlarının bir numaralı mekanı oldu. Paper Moon daha sonra iş, siyaset, spor ve sanat dünyasının buluşma noktası haline gelmeyi başardı.