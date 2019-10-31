Para arzına en büyük katkı vadeli mevduatlardan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül Ayı Parasal Gelişmeleri raporunu yayınladı.

Raporda, "Geniş para arzı M3, Ağustos 2019 döneminde yıllık %8,3 büyümenin ardından Eylül 2019 döneminde %13,2 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen %8,5’den %16,7’ye yükselmiştir." denildi.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Eylül 2019’da bir önceki aya göre bir miktar artarak pozitif yönde %3,9 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2019’da bir önceki yıla göre %8,6 azalırken, Eylül 2019 döneminde bir önceki yıla göre %5,1 azalmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Eylül 2019’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %13,2 oranındaki büyümede %9,1 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %2,9 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması %14’ü özel sektörden, %2,3’ü genel yönetimden, %0,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %4,3 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."