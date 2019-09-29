Paranıza sahip çıkın! Dikkat SGK'ya geri dönebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli adlarla ödemeler de yapıyor. Annelere ödenen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkartılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda ise belli bir süre sonra bloke oluyor ve SGK'ya geri dönüyor.

SÜRE 12 AYLA BAŞLIYOR

SGK tarafından bağlanan gelir ve aylıklar eğer 12 ay içinde çekilmez ise bankalar, bu hesapları kuruma bildiriyor. Hareketsiz görünen bu hesaplar durdurularak paralar bloke ediliyor. Daha sonra hak sahiplerinin müracaatı halinde sorun gideriliyor ve ödemeler tekrar başlıyor.

YILDA 50 MİLYON LİRA

Bu tür unutulan paralar maaşlarda sık görülmese de ödeneklerde fazlaca rastlanıyor. Vatandaşlar kendilerine çıkartılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için parayı çekmiyorlar. Bu şekilde bekletilen paralar yılda 50 milyon lirayı buluyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde kuruma gelir olarak kaydediliyor.

NE YAPMAK GEREK?

SGK'dan bağlanan bu tür ödenekleri e-devlet sisteminden görmek çok kolay. Burada isterseniz siz kendi kişisel banka hesabınızı yazarak, paranın oraya aktarılmasını isteyebiliyorsunuz. Ya da ilgili kamu bankasına kimliğinizle giderek paranızı alıyorsunuz. Burada 5 yıllık süreyi geçirmemek gerekiyor. İş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği cenaze yardımı ölüm geliri gibi paraların bağlandıktan sonra 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor. Eğer geçerli bir mazeretiniz varsa örneğin hastalık gibi bu durumda zaman aşımına bakılmıyor. Ancak bunu belgelemeniz gerekiyor.

ÖLEN EMEKLİNİN PARASINI ÇEKMEYİN

Bu arada birçok vatandaşın kafasını karıştıran bir durum var. Vefat eden emeklinin hesabına yatırılan maaşı çekilebilir mi? Eğer emekli vefat etmeden önce maaşı yatırılmışsa bu parayı çekme hakkı bulunuyor. Ancak vefattan sonra yatırılan parayı yakınları çekerse o para daha sonra faiziyle geri alınıyor.

FARUK ERDEM/ SABAH