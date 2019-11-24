Paraşüt’ten KOBİ’lere dijital tasarruf

Konuyla ilgili açıklamada şu bilgiler verildi:



“Paraşüt, e-faturanın yanında önümüzdeki günlerde e-Mikro ile birlikte hayata geçirecekleri e-SMM ve e-Mutabakat gibi yeni özellikler sayesinde, e-dönüşüm yolculuğunda KOBİ’lerin çalışmalarına hız kazandırarak büyümelerini ve operasyonel masraflarından tasarruf etmelerini sağlayacak. Bugüne kadar 4 bin 500’ü aşkın KOBİ’nin zorunluluk kapsamında bulunmamasına karşın e-faturaya geçmesini sağlayarak faturalama masraflarından önemli oranda tasarruf etmelerine destek olan Paraşüt, e-Mikro’nun dijital dönüşüm alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde kullanıcılarına uçtan uca teknoloji çözümleri sağlayacak. Böylece KOBİ’ler bütünsel bir bakış açısıyla profesyonelce yönetilmesi gereken uzun ve zorlu dijitalleşme yolculuklarında, ihtiyaçları olan tüm hizmetlere tek çatı altında ulaşabilecek.”