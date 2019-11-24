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    HaberlerEkonomi HaberleriParaşüt’ten KOBİ’lere dijital tasarruf
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Paraşüt’ten KOBİ’lere dijital tasarruf

    Geçen mayıs ayında Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında buluşan online ön muhasebe programı Paraşüt’ün, e-Mikro altyapısı sayesinde sunduğu teknoloji çözümleri ile dijital dönüşüm yolculuğunda KOBİ’lerin temel ihtiyaçlarını karşıladığı duyuruldu.

    Paraşüt’ten KOBİ’lere dijital tasarruf

    Konuyla ilgili açıklamada şu bilgiler verildi:

    “Paraşüt, e-faturanın yanında önümüzdeki günlerde e-Mikro ile birlikte hayata geçirecekleri e-SMM ve e-Mutabakat gibi yeni özellikler sayesinde, e-dönüşüm yolculuğunda KOBİ’lerin çalışmalarına hız kazandırarak büyümelerini ve operasyonel masraflarından tasarruf etmelerini sağlayacak. Bugüne kadar 4 bin 500’ü aşkın KOBİ’nin zorunluluk kapsamında bulunmamasına karşın e-faturaya geçmesini sağlayarak faturalama masraflarından önemli oranda tasarruf etmelerine destek olan Paraşüt, e-Mikro’nun dijital dönüşüm alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde kullanıcılarına uçtan uca teknoloji çözümleri sağlayacak. Böylece KOBİ’ler bütünsel bir bakış açısıyla profesyonelce yönetilmesi gereken uzun ve zorlu dijitalleşme yolculuklarında, ihtiyaçları olan tüm hizmetlere tek çatı altında ulaşabilecek.”

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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