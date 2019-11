Pastanız nereli olsun!

Doğum günleri, kutlamalar ve yıldönümlerinde tüketiciler tarafından çok fazla tercih edilen yaş pastalarda fiyat uçurumu oluştu. İstanbul’da ilçe ilçe değil semt semt bile fiyat farkları dikkat çekiyor. İstanbul’daki pastanelerde ortalama 4-6 kişilik çilekli pastalar 40 liradan başlayıp 140 lirayı aşkın fiyatlardan tüketiciye sunuluyor. Yaş pastaların dilim fiyatı ise 10-30 lira arasında değişiyor. Fiyat farkının oluşmasında kira, lokasyon gibi birçok faktörün sıralayan sektör temsilcileri, kullanılan malzemelerin de bu sebeplerin başında geldiğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri, “Yüksek gelirli semtlerde tüketiciler ucuz pasta almıyor. Pastanın fiyatının yüksek olmasını bekliyor” diyor. 4-6 kişilik çilekli pastayı ele aldığımızda Bağcılar’da 40 liraya satılırken, Kadıköy’de 140 liraya tüketiciye sunuluyor.



6 liradan başlıyor

İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı,p Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, pastaların her semtte aynı fiyata satılmasının mümkün olmadığını söyledi. Özellikle kiraların her semtte farklılık gösterdiğini kaydeden Şener, “Pasta fiyatlarının her semtte aynı olması mümkün değil. Yüksek kira veren işletmeler malzemeyi de bol ve birinci kalite kullanıyor. Bütün malzemelerin birinci ya da ikinci kalitesi var” ifadelerini kullandı. Bir dilim pastada maliyetin 6 liradan başladığını belirten Şener, “Dilim pastalar kafelerde 10-30 lira aralığında satılıyor” dedi.









Butiğe giren keseyi açıyor



Klasik yaş pastaların yanı sıra butik pastalar da son zamanlarda tüketicilerin ilgisini çekiyor. Artık doğum gününün yanı sıra baby shower partisi, bebek cinsiyeti öğrenme partisi gibi pek çok kutlama yapılıyor. Bu kutlamalarda özellikle şeker hamurundan yapılmış butik pastalar öne çıkıyor. Özel günler için belirlenen konseptlerde hazırlanan butik pastalarda unicorn, çizgi film karakterleri, kişiye özel tasarımlar tercih ediliyor. Butik pastaların fiyatları ise 150 liradan başlayıp 400 lirayı aşan fiyatlardan tüketiciye sunuluyor.









Sektör büyüklüğü 15 milyar $



65 bini aşkın lokanta, pastane ve kafenin bulunduğu Türkiye’de pasta sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu söyleyen Emin Aydemir, pasta malzemelerinin yüzde 90’ının ithal olduğunu dile getirdi. Aykut Şener ise İstanbul’da 5 bini aşkın tatlıcı, pastacı olduğunu belirterek, sadece İstanbul’da 50 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.



‘Ucuz diye almıyorlar’



Fiyat farklarının sadece malzemeyle ilgisi olmadığını söyleyen Tüm Pastacılar Derneği Başkanı Emin Aydemir ise kiraların fiyatları etkilediğini belirtti. Aydemir, “Örneğin, birkaç yıl önce bir zincir markanın aynı pastası Şirinevler’de 20 lira iken, Etiler’de 80 liraydı. Bunun nedenini sorduğumda Etiler’deki tüketicinin ucuz olduğu için ürünü almak istemediğini söylemişti” dedi. Pasta fiyatlarının standart olmadığını kaydeden Aydemir, tüketicinin talebine göre fiyatların şekillendiğini ifade etti.