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    HaberlerEkonomiPatateste bolluk yılı
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Patateste bolluk yılı

    Niğde’de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar ekim alanında 900 bin ton patates yetiştirilecek.

    Patateste bolluk yılı

    Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye’nin patates ihtiyacının yüzde 17’sinin kentten karşılandığını söyledi.

    Patatesin yaklaşık yüzde 80’inin depolara konularak kış aylarında tüketime sunulduğunu belirten Kenar, şöyle konuştu:

    “Hasat dönemimiz yaklaşık 10 gün daha sürecek. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Yaklaşık 900 bin ton patatesin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre patates daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti.”

      Balkonda kahve içiyordu... Her şey bir anda olduAdana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
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