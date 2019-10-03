Patateste bolluk yılı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye’nin patates ihtiyacının yüzde 17’sinin kentten karşılandığını söyledi.



Patatesin yaklaşık yüzde 80’inin depolara konularak kış aylarında tüketime sunulduğunu belirten Kenar, şöyle konuştu:



“Hasat dönemimiz yaklaşık 10 gün daha sürecek. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Yaklaşık 900 bin ton patatesin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre patates daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti.”