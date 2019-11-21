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    HaberlerEkonomi HaberleriPayPal, Honey'yi 4 milyar dolara alıyor
    21.11.2019 - 09:09 | | DHA

    PayPal, Honey'yi 4 milyar dolara alıyor

    İnternet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi PayPal Holdings, teknoloji ürünleri alışveriş platformu Honey Science Corporation'ı yaklaşık 4.0 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştıklarını açıkladı.

    PayPal, Honey'yi 4 milyar dolara alıyor

    PayPal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dan Schulman, "Honey, PayPal tarihinde en dönüştürücü satın alma oldu. Honey, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini sadeleştirmek için geniş bir portföy sunuyor ve aynı zamanda bu alışverişi uygun fiyatlı ve çekici kılıyor" dedi.

    Online alışveriş yapanları indirimleri bulmak için destekleyen bir platform olan Honey, 2012 yılında kuruldu. Honey'nin, aylık 17 milyonu bulan aktif kullanıcıları, yeni fırsatlar çıktığında uyarılmak ve ödül programlarına katılabilmek için listeler oluşturabiliyor.

    PayPal, 300 milyonu bulan kendi aktif kullanıcılarına ulaşmasını sağlamak için, Honey'nin teknolojisini kendi ürün hattına eklemeyi planlıyor.

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