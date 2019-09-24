Pazarın kralı hamsi ve palamut

Pazarda sebze ve meyve son ucuz dönemlerini yaşarken balık fiyatları ise yüksek seviyesini koruyor. Yeterli balık gelmeyince pazarın kralı 17 lirayla hamsi ve 25 lirayla palamut oldu.

Sebze ve meyve satan pazarcılar ise fiyatların uygun olduğunu buna rağmen satışlardan memnun olmadıklarını dile getiriyor. Hâlihazırda pazarda tarla ürünleri satılmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda fiyatların artacağını söyleyen pazarcılar, pazarın son ‘bahar’ını yaşadığını dile getiriyor.

Pazarın nabzını tutmak için Bağcılar’da bir semt pazarını dolaştık. Tezgâhlarını mevsim sebze-meyveleriyle doldurmuş olan pazarcılar, müşterileri kendi tezgâhlarına çekmek için birbirleriyle yarışıyor.

Domates 2 lira

Geçen yıl kilosu 7 liraya kadar çıkan domates 1-2 liradan satılıyor. Yine 21 liraya kadar çıkan patlıcan ise 3 lira. Geçen yıl 6-7 liralık fiyatıyla gündemde olan soğanın kilogramı 1.5 liradan satışa sunuluyor. Salatalığın geçen yıl kilogramı 6-7 liraya satılırken bu yıl 3 lira. Patates geçen yıl 3-5 lira iken bu yıl 2 lira. Geçen yıl kilogramı 12-15 liraya satılan dolmalık biberin fiyatı ise bugünlerde 5 lira.

Fiyatlarının uygun olmasına rağmen satışların iyi olmadığını söyleyen pazarcılar, “Fiyatlar uygun ama alım gücü az. Ekim ve kasım gibi fiyatlar artışa geçecek. Halk hep pazarı suçluyor ama pazar şu an çok uygun” diyor. Alışveriş yapanlar da, fiyatların şimdilik uygun olduğunu söylüyor.

Vatandaş ‘hamsi’ diyor

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıklar da tezgâhlarda yerini almaya başladı. Geçen yıl 6-10 lira arasında değişen fiyatlardan satılan hamsi bu yıl 20 liraya kadar çıktı. Pazarda ise Karadeniz hamsisinin kilogramı 17 liradan satılıyor. Fiyatın yüksek olduğunu söyleyen vatandaş yine de ‘hamsi’ diyor. Palamudun tanesi 25, mezgit ise 20 liradan satılıyor.

Çeşit çeşit turşuluk

Pazarı gezdiğimizde birkaç tane turşuluk ürün satan tezgâhla karşılaştık. Renk renk, turşu olmayı bekleyen sebzeler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Turşuluk biberler 7 ila 10, kornişon salatalık 6, kelek ve acurun kilogramı ise 3.5 liradan satılıyor.

‘Salçalık sattık’

Geçen yıl sebze ve meyve fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaş bu yıl daha fazla salça, reçel ve turşu yapmaya yöneldi.

Bu yıl çok fazla salçalık domates satıldığını söyleyen pazarcı Atilla Usta, “Şu an hep tarla ürünleri var. Bu yıl çok fazla salçalık domates sattık. Halde de fiyatlar uygun. Halde domatesin kilogramı neredeyse 60-80 kuruşa kadar iniyor” dedi.

Sarımsak şaşırttı

Kastamonu Taşköprü’nün coğrafi işaretli ünlü sarımsağı mart ayında başladığı fiyat artışıyla şaşırtmaya devam ediyor. Mart ayında bölgedeki pazarlarda 6-15 lira arasında değişen fiyatlarla satılan sarımsak, İstanbul’da pazarda 40 liraya kadar çıkıyor.

300 palamutla döndüler

Karadenizli balıkçılarca Sinop’ta avlanan az miktardaki palamut, tezgâhlarda tanesi 35 liradan satışa sunuldu. Denize açılan balıkçılar limana sadece 300 palamut avlayarak döndü. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, çok kısır bir palamut sezonu geçirdiklerini belirterek, “Bu sezon ilk kez 300 civarında palamut avlayabildik” dedi.

Hamsiye ‘leidyi’ dadandı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rahşan Evren Mazlum, Karadeniz’deki hamsi miktarlarının azalmasına, ‘mnemiopsis leidyi’ adlı denizanasının neden olduğunu söyledi. Mazlum, “Hızlı çoğalan ve büyük boyuta ulaşan denizanası, hamsinin yumurta ve larvalarını avlıyor, bu da hamsiyi azaltıyor” dedi.