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    HaberlerEkonomi HaberleriPazı üreticisinin yüzü gülüyor
    20.11.2019 - 11:27 | | AA

    Pazı üreticisinin yüzü gülüyor

    Türkiye'de pazı üretiminin en fazla yapıldığı yer olan Hatay'da, hasadına başlanan üründeki verim ve kalite üreticilerinin yüzünü güldürdü.

    Pazı üreticisinin yüzü gülüyor

    AA muhabirinin, Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihtiyacının yüzde 78'ini karşılayan Hatay'da pazı hasadına başlandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla pazıda yaşanan verim artışı üreticiyi memnun etti.

    Geçen yıl 7 bin 446 ton pazı yetiştirilen kentte, verimin bu yıl daha da artması beklenirken, ürünün hasadı 2020'nin bahar aylarına kadar sürecek.

    Kilogramı tarlada 1 lira

    Pazı üreticilerinden İlter Gümüş, AA muhabirine, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle verimin geçen yıla göre daha fazla olacağını söyledi.

    Pazının kilogramının tarlada 1 liradan satıldığını anlatan Gümüş, havalar soğudukça fiyatın 2 liraya kadar yükseleceğini belirtti.

    Hasat döneminde 06.00'dan itibaren tarlada işbaşı yaptıklarına değinen Gümüş, "İş meşakkatli ancak bu yılki yüksek verim ve kalite bizleri sevindiriyor." dedi.

    Çiftçi Enver Kelahmetoğlu da bu yıl 7 dönüm arazide pazı ektiğini ve iyi verim aldığını kaydetti.

    Kelahmetoğlu, havaların soğumasıyla pazıya olan talebin artmasını beklediğini belirtti.

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