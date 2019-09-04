Pedala kuvvet hareketli yaşam

Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, bugüne kadar gerçekleştirdikleri eğitim ve etkinliklerle bisiklet kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük ettiklerini söyledi.

Polatoğlu, “Eti Sarı Bisiklet, ilkokullarda çocuklarla, üniversite kampüslerinde gençlerle, semt pazarlarında ev kadınlarıyla, işe giden çalışan kadınlarla ve annelerle 400 bin km’den fazla pedal çevirdi. Eti Sarı Bisiklet ile amacımız ‘sağlık için hareket’ kavramını savunmak ve bu doğrultuda toplumu teşvik etmek. ‘Hareket’ alanını sahiplenmek, bu yola çıktığımız ilk günden beri hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

2017’de yaptırdığı araştırma ile Türkiye’de 2 milyon atıl bisikletin olduğunu ortaya koyan Eti ve Aktif Yaşam Derneği, kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için 2 yıl önce hayata geçirdiği Geri Dönüşüm Kampanyası’nı Türkiye geneline yaygınlaştırıyor. 2 yılda toplanan bisikletlerin geri dönüşümünü bizzat üstlenen Eti, kampanyaya hediye edilen 700 bin TL’ye yakın ekonomik değere sahip bisikletin yeniden kullanıma katılmasını sağladı.

Türkiye’ye yayılıyor

Polatoğlu, “İstanbul’da başlatıp Eskişehir, İzmir ve Konya’da yaygınlaştırdığımız kampanya kapsamında kullanılmayan yüzlerce bisikleti çocuklarımızın mutluluğuna dönüştürdük. Kampanyayı başlattığımız günden bugüne Türkiye’nin dört bir yanından kullanmadığı bisikletini vermek isteyen bisiklet sahiplerinden talepler alıyoruz” diye konuştu.

Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası, Antalya, Ankara ve Samsun haricindeki şehirlerde, İhtiyaç Haritası’nın bu zamana kadar var olan Türkiye geneli paylaşım altyapısı üzerinden devam edecek.

‘Sağlık için hareket şart’

Aktif Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Ali Çalışkan, daha sağlıklı ve iyi bir hayat için fiziksel aktivitenin düzenli bir faaliyet olarak hayatımıza girmesi gerektiğini dile getirerek, “Bunun gündelik yaşamdaki en eğlenceli yolu bisiklet sürmek. Bisikletle işe, okula, alışverişe gidenlerin sayısı arttıkça toplumun sağlık seviyesi artıyor, dolayısıyla sağlık maliyetleri azalıyor, refah ve medeniyet seviyesi yükseliyor” dedi.