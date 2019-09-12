12.09.2019 - 10:12
Pegasus Golf Challenge Turnuvası 14-15 Eylül’de Kemer Country Club’ta!
Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11.’si gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kemer Country Club’ta gerçekleştirilecek.
Keyifli anlara sahne olan turnuvada golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ağırlanacak.
Toplam 216 sporcunun yarışacağı turnuva, 14 Eylül Cumartesi 10:30’da başlayacak ve 15 Eylül Pazar günü saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.
Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.