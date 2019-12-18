PeP ve Visa, yurtdışında döviz avantajı sağlayacak

Yurt dışına okumaya giden öğrenciler, ihracat yapan KOBİ’ler veya seyahat eden herkes Visa logolu PeP kartlarıyla avantajlı kurlardan alışveriş yapabilecek, ATM’lerden komisyonsuz para çekebilecek, yüzde 50’ye varan düşük maliyetler ile 7/24 para alıp gönderebilecek.



Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “PeP’in ortaya koyduğu fikir, özellikle yurt dışı alışverişleri için dijital bir ortamda, basit ve şeffaf bir hizmet beklentisine karşılık veriyor” dedi. Paladyum Elektronik Para Genel Müdürü Artun Kumrulu da Visa logolu PeP kart ve buna bağlı para transferi ve yurt dışı işlemlerinde, kur farkından zararının olmadığını söyledi.