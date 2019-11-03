03.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
PepsiCo’da görev değişimi
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atanırken, Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Yiyecek Kategorisi Genel Müdürü Ece Aksel de PepsiCo Türkiye Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine getirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, “Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Sektörü İcra Komitesindeki yeni görevinde dönüşüm ajandasına liderlik edecek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek organizasyonel yetkinlikler, teknolojik dönüşüm ve verimlilik gibi konulara odaklanacak” denildi.
Ece Aksel’in PepsiCo Türkiye ekibinin başına getirilmesiyle de 12 kişiden oluşan PepsiCo Türkiye İcra Kurulu’nda kadın üye sayısının 7’ye (%58) ulaştığı bildirildi.