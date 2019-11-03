PepsiCo’da görev değişimi

Şirketten yapılan açıklamada, “Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Sektörü İcra Komitesindeki yeni görevinde dönüşüm ajandasına liderlik edecek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek organizasyonel yetkinlikler, teknolojik dönüşüm ve verimlilik gibi konulara odaklanacak” denildi.

Ece Aksel’in PepsiCo Türkiye ekibinin başına getirilmesiyle de 12 kişiden oluşan PepsiCo Türkiye İcra Kurulu’nda kadın üye sayısının 7’ye (%58) ulaştığı bildirildi.