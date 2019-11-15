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    HaberlerEkonomi HaberleriPerakende satış hacmi arttı
    15.11.2019 - 10:23 | | AA

    Perakende satış hacmi arttı

    Perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

    Perakende satış hacmi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

    Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış gösterdi.

    Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2 gerilerken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 4,4 artış olarak kayıtlara geçti.

    Perakende ciro

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2 artış gösterirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 azaldı.

    Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde yıllık bazda yüzde 11,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

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