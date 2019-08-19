Perakende satış hacmi azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1, otomotiv yakıtı satışları %2,3 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %2,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,2, otomotiv yakıtı satışları %3,2 arttı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,5, otomotiv yakıtı satışları %5,7 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre %1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,2, otomotiv yakıtı satışları %0,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.