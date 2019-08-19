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    HaberlerEkonomiPerakende satış hacmi azaldı
    19.08.2019 - 10:01

    Perakende satış hacmi azaldı

    Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

    Perakende satış hacmi azaldı

    Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1, otomotiv yakıtı satışları %2,3 azaldı.

    Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %2,3 arttı

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,2, otomotiv yakıtı satışları %3,2 arttı.

    Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı

    Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,5, otomotiv yakıtı satışları %5,7 arttı.

    Perakende ciro bir önceki aya göre %1,2 arttı

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,2, otomotiv yakıtı satışları %0,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

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