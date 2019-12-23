BİST112.1750,90EURO6,600,33USD5,950,16ALTIN283,890,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri "Perakende Yasası güncellenmeli" talebi
    ABONE OL
    23.12.2019 - 10:48 | | AA

    "Perakende Yasası güncellenmeli" talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2019'un esnaf ve sanatkarın beklentileri doğrultusunda geçmediğini belirterek, "Esnafımızı zincir market ve AVM'lerin haksız rekabetinden koruyacak Perakende Yasası'ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. 2020 yılında zaman kaybedilmeden bu yasa güncellenmeli." ifadesini kullandı.

    "Perakende Yasası güncellenmeli" talebi

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, perakende ticaretin düzenlemesi için yaklaşık 5 yıl önce yürürlüğe giren Perakende Yasası'nın, esnaf ve sanatkarların mağduriyetini önleme noktasında yeterli olmadığına dikkati çekti.

    AVM ile zincir mağazaların, plansız ve kontrolsüz şekilde arttığına işaret eden Palandöken, "2019 esnaf ve sanatkarın beklentileri doğrultusunda geçmedi. Esnafımızı zincir market ve AVM'lerin haksız rekabetinden koruyacak Perakende Yasası'ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. 2020 yılında zaman kaybedilmeden bu yasa güncellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

    Palandöken, haftada 7 gün açık AVM ve zincir mağazaların Avrupa'da olduğu gibi 1 gün kapatılmasını içeren bazı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Söz konusu işletmeler geç saatlere kadar açık kalarak, esnaf ve sanatkarlar açısından kayıplara neden olmaktadır. Dolayısıyla AVM'ler ve zincir mağazaların çalışma saatleri 10.00-20.00 arası ile sınırlandırılmalı. AVM'ler açılış kapanış saatlerine uymalı, kendilerine göre özel gün tayin etmemeli. Bundan sonra yapılacak AVM'ler şehir dışına taşınmalı."

     

    Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yılbaşı öncesi yine zehir saçacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

    Yılbaşı öncesi yine zehir saçacaklardı! Çok sayıda gözaltı var

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Sıradaki Haber