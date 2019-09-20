Perakendede satışı ‘kampanya’ sürüklüyor

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Yenal Gökyıldırım, geçen yılki hızlı dalgalanmaların yerini daha stabil bir ortama bıraktığını belirterek, bu dönemde tüketicinin alışveriş davranışının farklılaştığını sık sık ama daha ufak tutarlarda alışveriş yapan tüketicinin kampanya hassasiyetinin arttığını söyledi.



Enflasyonun artık hayatımıza girdiğinin de kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Gökyıldırım, sektörün bu yılı yüzde 2 büyümeyle kapatmasının beklendiğini aktardı. Gökyıldırım, bütün sektörler için zor bir yıl geçtiğini dile getirerek, perakende için bu yılı gelecek yıl için köprü ve hazırlık yılı olarak gördüklerini kaydetti.



Tüketimin kampanya odaklı olmaya başladığına işaret eden Gökyıldırım, “Tüketicide kampanya hassasiyeti arttı. Alışveriş sıklığı değişti. Mağazalarda ziyaret frekansında azalma olmadı ama sepetteki ürün sayısı azaldı” dedi.



E-ticaret büyüyor



Gökyıldırım, Türkiye’de perakendenin büyüklüğünün 1 trilyon 80 milyar TL olduğunu da anımsatarak, “Bunun 350 milyar TL’si modern perakende. Bu da sektörün yüzde 35’ine denk geliyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 80’lerde. E-ticaretin sektördeki payı ise yüzde 6’larda, bunu iki yıl içinde yüzde 10’a çıkartmak istiyoruz. Toplam cirolardaki payı 30 milyar TL” bilgisini verdi.



Watsons Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Kampanyalı satışlar geçen yıllara göre yüzde 40, yüzde 50 gibi oranlarda artıyor. Ev ve otomobil almak zorlaştı. Tüketiciler kozmetikle kendilerini mutlu etmek istiyorlar. Ancak fiyat hassasiyeti çok arttı” ifadelerini kullandı.