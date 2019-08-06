Pervari’nin balında rekolte artıyor

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pervari balının 16 yıl önce tescillendiğini hatırlatırken, bu yıl kovan başına 5 kilogram bal üretimi beklediklerini aktardı.

Başkan Çetin, “Bu yıl yüksek verimle geçen yıl bin 600 ton olan rekoltenin üzerinde bir rekolteye ulaşacağız. Rekoltenin bin 800 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Çetin, sipariş almaya başladıklarını; petek balın kilogramının 150, süzme balın da 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.