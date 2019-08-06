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    HaberlerEkonomiPervari’nin balında rekolte artıyor
    06.08.2019 - 08:20

    Pervari’nin balında rekolte artıyor

    Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balının üreticileri, aromasıyla fark yaratan organik ürün için Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası ile Şirvan ilçesindeki yaylalarda konaklıyor.

    Pervari’nin balında rekolte artıyor

    Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pervari balının 16 yıl önce tescillendiğini hatırlatırken, bu yıl kovan başına 5 kilogram bal üretimi beklediklerini aktardı.

    Başkan Çetin, “Bu yıl yüksek verimle geçen yıl bin 600 ton olan rekoltenin üzerinde bir rekolteye ulaşacağız. Rekoltenin bin 800 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Çetin, sipariş almaya başladıklarını; petek balın kilogramının 150, süzme balın da 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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