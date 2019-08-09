Pet şişeden takım elbise

Firma, aynı zamanda Adana’daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden R|Elan GreenGold iplik ve kumaş üretme imkânına kavuşacak ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sunacak.

Kıvanç Tekstil’in üreteceği kumaşlar, tişörtten takım elbiseye kadar hazırgiyimin gibi pek çok alanda kullanılabilecek.

Kıvanç Tekstil Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biri olduklarını belriterek, “İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuzla uluslararası markaların ilk tercihi olacağız” dedi.

‘Moda’ stratejisi

Tekstilden kaynaklı karbon ayak izinin yıllık yaklaşık 1.2 milyar ton olduğunu söyleyen RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma, “Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla. Bu nedenle artık moda endüstrisi yönünü değiştirmeli ve sürdürülebilir moda trend olmalı. Dünyada da zaten çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor” diye konuştu.

Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, 2014’te sıfır karbon hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Sharma, “Fabrika 2.0 olarak tanımladığımız, müşteri odaklı R|Elan markamızla sürdürülebilir modayı mümkün kılıyoruz. GreenGold kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90’ını geri dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.