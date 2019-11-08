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    HaberlerEkonomi HaberleriPetkim’in net satışları yüzde 22 arttı
    08.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Petkim’in net satışları yüzde 22 arttı

    SOCAR Türkiye iştiraki Petkim’in bu yılın 9 aylık dönemindeki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüze 22 artarak 8.9 milyar liraya ulaştı.

    Petkim’in net satışları yüzde 22 arttı

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim’in ocak-eylül dönemindeki net karı ise 669 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Petkim’in, tonaj bazlı satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 1.8 milyon ton seviyesine çıktı. Bu dönemde Petkim’in özkaynaklarında yüzde 16, aktif büyüklüğünde yüzde 10’luk artış görüldü.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, piyasalardaki daralmanın da etkisiyle yılın 9 ayında nafta etilen fiyat farkında yüzde 17 civarında bir düşüş gerçekleştiğini kaydetti. Sektördeki bu negatif gelişmelere rağmen Petkim’in ocak-eylül dönemindeki satışlarını yüzde 22 artırdığını ifade eden Mammadov, “Petkim’in başarısında STAR Rafineri’nin büyük katkısı oldu. Petkim hammaddesini STAR Rafineri’den direkt boru hatları ile alıyor. STAR Rafineri’den 9 ayda 554 bin ton hammadde aldık. Orta vadede hammaddemizin tamamına yakınını karşılamayı hedeflediğimiz STAR Rafineri, Petkim’in yanında inşa edildi ve boru hatlarıyla entegre edildi. Böylelikle Petkim, hammaddesi naftayı dünyanın farklı yerlerindeki rafinerilerden ithal etmek yerine STAR Rafineri’den boru hattıyla direkt alarak lojistik maliyetinden tasarruf etmeye başladı. Bu lojistik avantaj da Petkim’in bilançosuna olumlu bir şekilde yansıdı” diye konuştu.

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