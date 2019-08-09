BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiPetrolün varili 57,42 dolar
    09.08.2019 - 09:34| AA

    Petrolün varili 57,42 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,42 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 57,42 dolar

    Brent petrolün dün 58,03 dolara kadar çıkan varil fiyatı, günü 57,82 dolardan tamamladı, bugün ise saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 57,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,54 dolardan alıcı buldu.

    Suudi Arabistan, hafta ortasında, petrol piyasasını dengelemek için petrol ihracatını ağustos ve eylülde günlük 7 milyon varilin altında tutmayı hedeflediğini açıklamıştı. Dün ise Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemişti.

    Öte yandan, Çin ile ABD arasında ticarette yaşanan süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.

    Brent petrolde teknik olarak 57,51 ile 58,25 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber