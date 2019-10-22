BİST97.3240EURO6,52-0,19 USD5,85-0,21ALTIN279,11-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiPetrolün varili 58,85 dolar
    22.10.2019 - 08:30 | | AA

    Petrolün varili 58,85 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,85 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 58,85 dolar

     

    Dün 59,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 58,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 53,29 dolardan alıcı buldu.

    Uzmanlar, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına rağmen Çin’in ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütünde (WTO) 2,4 milyar dolarlık tazminat istemiş olması gibi nedenlerle iki ekonomi arasındaki ilişkilerin kısa vadede eski rotasına oturmayacağını belirtiyor.

    Ayrıca uzmanlar, küresel ekonomilerin bu çatışmadan etkileneceği beklentilerinin petrol fiyatlarının şu andaki yatay bandında seyretmesine neden olduğunu kaydediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 58,93 ile 59,08 dolar aralığının direnç, 58,78 ile 58,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

    Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdiGülhane'de tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu kameralara yansıdı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

    Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

    Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

    Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

    26. Dönem POMEM başvuruları için son gün ne zaman? POMEM başvuru ekranı

    26. Dönem POMEM başvuruları için son gün ne zaman? POMEM başvuru ekranı

    Af yasası ne zaman çıkacak? İşte afta son durum...

    Af yasası ne zaman çıkacak? İşte afta son durum...

    Sıradaki Haber