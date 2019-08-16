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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 58,96 dolar
    16.08.2019 - 10:04| AA

    Petrolün varili 58,96 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,96 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 58,96 dolar

    Dün 59,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 58,96 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,07 dolardan alıcı buldu.

    ABD'de dün açıklanan perakende satış verileri, ülkede tüketici harcamalarının güçlendiğine işaret etti. Böylece ekonomik durgunluk endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları da yükselmeye başladı.

    ABD'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Öte yandan, ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlık petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.

    Brent petrolde teknik olarak 59,23 ile 59,39 dolar aralığının direnç, 57,53 ile 58,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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