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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 59,04 dolar
    16.10.2019 - 09:47 | | AA

    Petrolün varili 59,04 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,04 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 59,04 dolar

    Dün 59,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,95 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 59,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,02 dolardan alıcı buldu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007'den bu yana ilk defa gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin etkin katılımıyla, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdinde petrol üretimini kısmaya yönelik anlaşmanın uzatılacağını belirterek, "Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki iş birliği güvenlik ve küresel enerji piyasalarındaki istikrara yönelik. Bu iş birliği olumlu sonuçlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Uzmanlar, OPEC ve OPEC ile iş birliği içindeki örgüte üye olmayan 10 ülkenin petrol fiyatlarını desteklemek için adım atacağı beklentisinin güçlenmesi ve Brexit'te bir anlaşmalı ayrılık olasılığının küresel petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sağladığını belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 58,96 ile 59,10 dolar aralığının direnç, 58,82 ile 58,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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