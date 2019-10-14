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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 59,84 dolar
    14.10.2019 - 09:45 | | AA

    Petrolün varili 59,84 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,84 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 59,84 dolar

    Cuma günü 60,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,51 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 59,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,12 dolardan alıcı buldu.

    ABD ile Çin yetkilileri, cuma günü Washington'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak ilk aşamanın tamamlandığını bildirmesine rağmen, anlaşmayla ilgili detayların paylaşılmaması yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.

    Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki nihai ticaret anlaşmasının imzalanmasının haftalar alabileceğini belirterek, bu nedenle küresel petrol talebinin ve fiyatlarının düşük kalabileceğini kaydetti.

    Brent petrolde teknik olarak 60,18 ile 60,52 dolar aralığının direnç, 59,84 ile 59,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

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