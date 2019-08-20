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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 60,04 dolar
    20.08.2019 - 09:44| AA

    Petrolün varili 60,04 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,04 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 60,04 dolar

    Dün 59,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 60,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,15 dolardan alıcı buldu.

    ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları 60 dolar sınırında yatay seyir izliyor.

    Uzmanlar, ABD'nin Çin teknoloji şirketi Huawei Technologies'in Amerikan şirketlerinden mal alma süresini 90 gün daha uzattığını açıklamasının, piyasalarda bir yumuşama sinyali olarak algılandığına dikkati çekiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 60,06 ile 60,10 dolar aralığının direnç, 59,69 ile 59,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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