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    Haberler EkonomiPetrolün varili 60,17 dolar
    23.08.2019 - 09:54| AA

    Petrolün varili 60,17 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,17 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 60,17 dolar

    Dün 60,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,98 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 60,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,49 dolardan alıcı buldu.

    Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yıllık Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajlara odaklanıldı. Analistler, Powell'ın toplantıda bankanın para politikası duruşu ve gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair yapacağı açıklamaların piyasaya yön vereceğini belirtiyor.

    Öte yandan, bugün petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes, haftalık petrol sondaj kulesi verilerini yayımlayacak. Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e ulaşmıştı.

    Brent petrolde teknik olarak 60,74 ile 61,50 dolar aralığının direnç, 59,86 ile 59,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

     

     

    Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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