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    HaberlerEkonomiPetrolün varili 60,17 dolar
    01.10.2019 - 09:47 | | AA

    Petrolün varili 60,17 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,17 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 60,17 dolar

    Dün 61,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 60,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,32 dolardan alıcı buldu.

    ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yoğunlaşacağı endişeleri petrol fiyatlarının düşüşüne neden oluyor.

    Brent petrolde teknik olarak 60,20 ile 60,25 dolar aralığının direnç, 59,82 ile 59,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     

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