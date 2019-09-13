Petrolün varili 60,47 dolar

Dün 61,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 60,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,03 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının dün açıklanan aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimi ağustosta günlük 50 bin varil artarak 29 milyon 740 bin varil oldu.

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 750 bin varile yükseldi.

Uzmanlar, yıl sonuna yaklaşırken küresel piyasalarda hakim olan dünya ekonomilerinin büyümesine dair olumsuz beklentilerin, talep yönlü bir zayıflama olacağı öngörülerini besleyerek fiyatların gerilemesine neden olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,49 ile 60,55 dolar aralığının direnç, 60,33 ile 60,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.