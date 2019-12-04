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    04.12.2019 - 09:35 | | AA

    Petrolün varili 61,23 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,23 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 61,23 dolar

    Dün 61,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,20 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 61,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,47 dolardan alıcı buldu.

    Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreten ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda üretim kesintilerini artırma kararına dair güçlü beklentilerin fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 61,33 ile 61,46 dolar aralığının direnç, 61,20 ile 61,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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