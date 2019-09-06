BİST100.2780EURO6,290,04 USD5,690,06ALTIN277,74-0,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Petrolün varili 61,27 dolar
    06.09.2019 - 09:28| AA

    Petrolün varili 61,27 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,27 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 61,27 dolar

    Dün 62,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,15 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 61,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,19 dolardan alıcı buldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,8 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 423 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin üzerinde bir düşüş olması petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketini destekledi.

    Ayrıca Çin ve ABD arasında gelecek haftalarda ülkeler arası ticari faaliyetlerin görüşüleceği yüksek düzeyli bir toplantı yapılacağının belirtilmesi petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.

    Brent petrolde teknik olarak 62,30 ile 63,55 dolar aralığının direnç, 60,18 ile 59,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

    Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldıEsenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Anne ve iki çocuğunun yaralandığı kazada dairenin boş olması faciayı önlerken, aracın kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

    Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

    Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı

    Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı

    Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Eylül hava durumu...

    Bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Eylül hava durumu...

    Futbolcuların antrenmanını izleyip, soyunma odasındaki eşyaları çaldı

    Futbolcuların antrenmanını izleyip, soyunma odasındaki eşyaları çaldı

    Sıradaki Haber